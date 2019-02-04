«دبي ورلد سنترال» يستقبل 900 ألف مسافر في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار «دبي ورلد سنترال» 900 ألف مسافر خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.5% في أعقاب زيادة عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام بنسبة 26.1% ونمو معتدل في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 3%، وذلك بفضل إطلاق رحلات إضافية من شركات طيران مجدولة وعارضة خلال النصف الثاني من العام.

ووفقاً لبيان صادر أمس، جاءت دول الاتحاد السوفييتي السابق على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بإجمالي 408 آلاف و747 مسافراً، تلتها أوروبا الغربية بإجمالي قدره 196 الفاً و355 مسافراً، ثم أوروبا الشرقية مع 186 الفاً و655 مسافراً.

وتصدرت روسيا قائمة أهم الدول تعاملاً مع المطار حيث سجل عدد المسافرين 405 آلاف و976 مسافراً، تلتها ألمانيا بعدد 169 ألفاً و307 مسافرين ثم لبنان مع 55 ألفاً و103 مسافرين.

ومن حيث أبرز المدن تعاملاً مع المطار، حلت موسكو على رأس القائمة بإجمالي 121 الفاً و49 مسافراً تلتها بيروت بعدد 55 ألفاً و103 مسافرين.

وسجلت حركة الطائرات عبر «دبي ورلد سنترال»، خلال العام الماضي، 29 ألفاً و959 حركة بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة مع عام 2017.

إلى ذلك، توقعت مؤسسة مطارات دبي، أن تسجل حركة المسافرين عبر مطار «دبي ورلد سنترال» ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام الجاري، حال ابتداء مشروع تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي في الفترة بين 16 أبريل و30 مايو 2019، ما سيجعل «دبي ورلد سنترال» بديلاً لاستيعاب عمليات الطيران المجدولة والعارضة والشحن وعمليات الطيران بشكل عام.

وأشارت «مطارات دبي» إلى أن تلك الفترة التي تمتد على مدى 45 يوماً ستكون فرصة لمطار «دبي ورلد سنترال» لعرض مرافقه الجديدة والموسعة التي يمكنها حالياً استيعاب ما يصل إلى 26.5 مليون مسافر سنوياً.