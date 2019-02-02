«الطيران المدني» تطبق فحص «الكحول» لطواقم الشركات الأجنبية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت الهيئة العامة الطيران المدني بأنها بدأت بتطبيق إجراءات فحص معدل نسبة الكحول لطواقم شركات الطيران الأجنبية، مشيرة إلى أنه بما أن دولة الإمارات على تعاون وثيق مع منظمة وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، يأتي هذا الإجراء تماشياً مع القوانين الصادرة من المنظمة بما يخص برنامج التفتيش على الطائرات الأجنبية.

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الفحص الذي تم تطبيقه يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن بإمكان الفريق المتخصص من الهيئة الذي يقوم بالتفتيش الاعتيادي على الطائرات الأجنبية إنجاز هذا الفحص في مدة زمنية قياسية وقبل إقلاعها. وبينت أنه تماشياً مع اللوائح والأنظمة المحلية والدولية، تسعى الهيئة العامة للطيران المدني دائماً إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الأمن والسلامة للطيران المدني في دولة الإمارات، لافتة إلى أن الإمارات تعد الأولى عالمياً في مجال الأمن والسلامة في النقل الجوي، وفقاً لعمليات التدقيق التي تجريها منظمة الطيران المدني الدولية بشكل دوري، كما أن الهيئة هي السلطة الاتحادية التي تدير وتنظم المجال الجوي لدولة الإمارات، وهي الجهة المخولة إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الطيران المدني.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تم تطبيقها منذ عام 2009 على الطيارين العاملين على متن الناقلات الوطنية.