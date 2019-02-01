114 مليون مقعد على الرحلات الجوية في «دبي الدولي» خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات «أو إيه جي»، بأن إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي الدولي على جميع الرحلات الجوية، وصل خلال العام الماضي ككل إلى 114 مليوناً و579 ألفاً و609 مقاعد.

وأوضحت المؤسسة أن مطار دبي الدولي احتل صدارة مطارات العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، فيما حل ثالثاً عالمياً من حيث إجمالي السعة على الرحلات (المحلية والدولية معاً) بعد مطاري بكين وهارتسفيلد.

ووفقاً للبيانات تجاوز مطار دبي الدولي بنحو 14 مليون مقعد نظيره البريطاني «لندن هيثرو» الذي يحتل المركز الثاني كأكبر المطارات من حيث السعة على الرحلات الدولية، لافتة إلى أن مطار هونغ الدولي الذي يحتل المركز الثالث عالمياً في القائمة سجل أكثر من 91 مليون مقعد دولي خلال العام 2018.

وأظهرت البيانات أن مطار بكين تخطى نظيره الأميركي «هارتسفيلد» في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الجوية (الداخلية والدولية معاً)، مسجلاً 125 مليون مقعد، فيما بلغ عدد المسافرين في مطار هارتسفليد 124 مليون مسافر، مبينة أن دبي الدولي استحوذ على 11% من إجمالي السعة المقعدية التي توفرها أكبر 10 مطارات في العالم.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي احتفظ بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89.14 مليون مسافر عام 2018.