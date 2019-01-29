"طيران الإمارات" 40% ارتفاعاً في الطلب على الوجبات النباتية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات"إن الطلب على الأطباق النباتية ارتفع بنسبة 40% خلال شهر يناير مقارنة بالشهر السابق، مشيرة إلى أنها قدمت 20 ألف وجبة نباتية لركاب رحلاتها في يناير 2019.

وذكرت الشركة في بيان صحافي اليوم، أنها تلبي متطلبات جميع متعامليها وتقدم لهم تشكيلة من قوائم الطعام المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم الطبية والإثنية وغيرها، لافتة إلى أن الوجبات النباتية تعتبر ثالث أكثر الوجبات طلباً في الدرجة السياحية.

وتشمل قوائم طيران الإمارات أكثر من 170 وجبة نباتية صرف، ويستخدم الطهاة وخبراء التغذية خضارا ومكونات طازجة لتحضير الوجبات، وذلك وفقاً للناقلة.

وتتوفر الوجبات النباتية، بالإضافة إلى وجبات خاصة أخرى، في جميع الدرجات على رحلات طيران الإمارات ويمكن طلبها قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، وتجري الناقلة تغييرات ومراجعات شهرية لوصفات الأطعمة المقدمة على الرحلات لمواكبة أي تغيرات والاتجاهات الغذائية الإقليمية والموسمية.

وتقدم "طيران الإمارات" أكثر من 100 مليون وجبة سنوياً لركاب رحلاتها في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية، الذين يزيد عددهم على 55 مليوناً، يسافرون من وإلى أكثر من 140 مدينة عبر قارات العالم الست.