"اتصالات" تُضاعف سرعات الانترنت لقطاع الأعمال ولمشتركي "eLife Unlimited" مجاناً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن مضاعفة سرعات الإنترنت المنزلي، إضافة لسرعات إنترنت قطاع الأعمال دون احتساب أية رسوم إضافية، وهو الأمر الذي يعزز تجربة المشتركين عند استخدام المنصات الرقمية سواءً في منازلهم أو مقار أعمالهم.

وتأتي عملية مضاعفة السرعات تماشياً مع استراتيجية "اتصالات" الطموحة والمتمثلة بــ"قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، وذلك من خلال إطلاق مبادرات فاعلة تُسهم في تمكين الاقتصاد الرقمي في الدولة، وترتقي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تساهم السرعات الجديدة في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مؤشر سرعات الإنترنت واسعة النطاق على مستوى العالم، علاوةً على حجم انتشارها في الدولة، وكذلك أثرها الإيجابي على تنافسية وانتاجية قطاع الأعمال، وكانت "اتصالات" قد أعلنت في وقت سابق عن مضاعفة سرعات الإنترنت واسعة النطاق عبر باقات ”eLife Unlimited” التي أطلقتها مؤخراَ، حيث تقدم سرعات مضاعفة تصل الى خمسة أضعاف سرعات الجيل السابق من باقات eLife .

وسيتمكن عملاء قطاع الأعمال سواءً الحاليين أو الجدد من الاستمتاع بالسرعات المضاعفة للإنترنت عبر باقتي (Business in a Box) و (Business Quick Start)ابتداءً من 100 ميجابت في الثانية وتصل لغاية 600 ميجابت في الثانية دون أي رسوم إضافية.

وتعليقاً، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة "اتصالات" سلفادور أنجلادا، " يسعدنا في "اتصالات" أن نقّدم هذه الترقية المجانية لعملائنا في قطاع الأعمال، والتي توفر سرعات كبيرة تدعم تطلعاتهم وأعمالهم المستقبلية"، مضيفاً أن هذا التحديث في سرعات الإنترنت يأتي تأكيداً على مساعي الشركة المستمرة في دفع عجلة نمو قطاع الأعمال في الدولة، إلى جانب المبادرات الناجعة التي تبذلها في تعزيز تجربة الترفيه المنزلي من خلال مضاعفة السرعات لمشتركي باقات eLife Unlimited الحاليين أو الجُدد دون أي رسوم إضافية".

وستتيح باقة الأعمال (Business Quick Start) المبدئية للمشتركين الجدد سرعات تصل لغاية 100 ميجابت في الثانية وذلك دون دفع أي مبالغ إضافية. كما تتيح باقة الأعمال الرئيسية الشاملة (Business in a Box) جميع المتطلبات التقنية للأعمال والتي تشمل انترنت بسرعات عالية، نظام متطور لمنظومة الهاتف، أجهزة متطورة تلائم بيئة الأعمال، العديد من التطبيقات ذات الصلة، بالإضافة لخدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة وغيرها من مميزات.

وتقدم "اتصالات" لمشتركي (eLife Unlimited) المنزلية من باقة Starter سرعات مضاعفة تصل لغاية 100 ميجابت في الثانية وذلك دون أي رسوم إضافية. وتوفر باقات “Unlimited Sport” و “Unlimited Entertainment ” سرعات إضافية مجانية تصل الى 250 ميجابت في الثانية، بينما توفر باقات (eLife Premium) سرعات من 500 ميجابت في الثانية لغاية 1 جيجابيت في الثانية. الجدير بالذكر أنها المرة الأولى في الدولة التي تتاح فيها سرعة 100 ميجابت في الثانية لمشتركي الإنترنت المنزلي، وذلك عبر باقة Starter.