«الاتحادية للضرائب» تطلق «فاتورتك الضريبية.. حقك وضمانتك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، عن حملة ميدانية جديدة للتواصل المباشر مع التجار والمستهلكين في الأسواق المحلية، للتوعية بالمعايير القانونية الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية وأهمية إصدارها من قبل كل الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الحملة التي ستشمل إمارات الدولة كافة وستستمر خلال الربع الأول من العام الجاري تحت شعار «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك»، تنطلق اعتباراً من اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام في أسواق دبي، وبعدها يتم تنفيذ الحملة في بقية الإمارات بشكل متتابع بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً في كل إمارة.

وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دائماً الحرص على توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية للمساهمة في حمايتهم من أي محاولات للاستغلال باسم الضريبة، وفي الوقت نفسه تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الذاتي والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.

وأضاف أنه «من بين الأهداف الرئيسة التي تسعى الهيئة للوصول إليها خلال الربع الأول من العام الجاري نشر ثقافة التعامل بالفواتير الضريبية بشكل كامل بالنسبة لكل المبيعات في الأسواق المحلية».

وبيّن البستاني أنه «في هذا الإطار يأتي إطلاق حملة (الفاتورة الضريبية) للتوعية عن البيانات التي يجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، وعن أهمية حصول المستهلكين كافة على فواتير ضريبية عن كل مشترياتهم بما يضمن حقوقهم، ويضمن كذلك حقوق الدولة عبر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريدات معظم السلع والخدمات والتي تعد من أقل النسب عالمياً، وتهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية تمكن الحكومة من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل».