المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

قال مدير خدمات الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس صالح المصعبي، إن الهيئة توفر ترددات مجانية لحماية ركاب الطائرات، والسفن، ورواد رحلات السفاري، من المخاطر، وتسريع عمليات الإنقاذ في حال وقوع أي حوادث جوية أو بحرية أو برية، مؤكداً أن جميع الترددات الخاصة بالبحث والإنقاذ مجانية في الدولة.

وأضاف في تصريحات على هامش انعقاد «مجلس إسعاد المتعاملين» في الهيئة تحت عنوان «الخدمات اللاسلكية»، أنه يوجد قاعدة بيانات كاملة بين «تنظيم الاتصالات» والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، تشمل أجهزة الترددات المرخصة من جانب الهيئة المعروفة باسم أجهزة «المرشد اللاسلكي»، لإصدار إنذارات استغاثة، بحيث تصل إلى المركز الوطني للإنقاذ، ويتم تنفيذ عمليات الإنقاذ في حال وجود حوادث خلال فترة لا تجاوز 15 دقيقة.

وأوضح أن هذه الأجهزة تعمل عبر الأقمار الاصطناعية، وهي ضرورية، نظراً لأن أجهزة الهواتف العادية لا تعمل بكفاءة عالية في بعض المناطق الصحراوية على سبيل المثال، ما يصعب عمليات البحث والإنقاذ، مشيراً إلى وجود قانون يلزم الطائرات والسفن ومنظمي رحلات السفاري في المناطق الصحراوية بتوفير هذا الجهاز، لحمايتهم من أي مخاطر طارئة.

وأكد أن هذا الجهاز متاح الحصول عليه للأفراد أيضاً، كما تطلب شركات الطائرات والسفن أجهزة للطواقم العاملة لديها، لحمايتهم من المخاطر.

وشدد المصعبي على أن الهيئة جاهزة لتوفير الترددات اللازمة لتشغيل تقنية الجيل الخامس، التي وصفها بأنها ستشكل ثورة اتصالات جديدة، تؤثر في حياة الناس، في ظل السرعات الكبيرة التي توفرها.

وقال إن هناك خطة للهيئة لتوفير ترددات الجيل الخامس، لا سيما مع انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، كما تم تشكيل لجان عليا من مختلف الجهات المعنية، بما فيهم مشرعون، ومشغلا الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، من أجل التنسيق ووضع الخطط الخاصة بالترددات، مؤكداً أن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول التي ستطبق تقنيات الجيل الخامس في العالم.

وذكر أن دولة الإمارات من أكثر الدول التي يوجد لديها ترددات في نطاق الهواتف المحمولة بشكل خاص، إذ يوجد وفرة في هذه الترددات، نظراً للتخطيط السليم في هذا المجال، وترشيد استخدام الترددات.

وأشار إلى أنه سيتم في أكتوبر المقبل، عقد المؤتمر العالمي للراديو في جنيف، والذي سيتم فيه اختيار الترددات المرشحة لتشغيل تقنيات الجيل الخامس، إذ تقدم كل مجموعة من الدول ترشيحاتها لهذه الترددات، وتطرحها للتصويت عليها.

وحول حدوث تداخلات في بعض الترددات الممنوحة لبعض الجهات، قال المصعبي إنه ليس من الضروري أن تكون هذه التداخلات متعمدة، بل ترجع أحياناً للظواهر الطبيعية، نتيجة لظاهرة موجودة في منطقة الخليج فقط، تسمى «الانتشار الموجي»، وتحدث في فترة الصيف فقط، ما يتسبب في بعض هذه التداخلات.