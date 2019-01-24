«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على حصص إضافية في «موانئ دبي العالمية - أستراليا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «موانئ دبي العالمية»، أمس، عن استحواذها على حصص إضافية في شركة «موانئ دبي العالمية - أستراليا» (القابضة)، من شركة «غيتواي إنفراستراكتشر إنفستمنتس» (غيتواي)، وغيرها من المستثمرين، موضحة أن القيمة السوقية المؤسسية لـ«موانئ دبي العالمية - أستراليا» تبلغ 1.4 مليار دولار أسترالي (نحو 997 مليون دولار أميركي).

وأفادت «موانئ دبي العالمية» في بيان، بأن صفقة الاستحواذ ستخضع للموافقات التنظيمية المتوقع إتمامها خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنه مع إتمام الصفقة يتم دمج «موانئ دبي العالمية - أستراليا» مع مجموعة «موانئ دبي العالمية»، فيما من المتوقع أن تبقى أرباحها دون تغيير خلال كامل العام الأول من الملكية.

وذكرت أن «كورساير إنفراستركتشر بارتنرز» (سي آي بي)، وهي مدير صندوق «غيتواي فاند»، ستواصل إدارة قسم كبير من الاستثمارات في «موانئ دبي العالمية - أستراليا».

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «هذه الصفقة ستعيد شركة (موانئ دبي العالمية - أستراليا) إلى محفظتنا من المحطات الموحدة ما يمنح هذه الشركة كياناً أكثر مواءمة يدفع نمو أعمالها، في الوقت الذي نحافظ فيه على علاقاتنا الوثيقة مع شريكنا المهم (سي آي بي)».

وشدّد بن سليم على أن «هذه الخطوة تعكس ثقة (موانئ دبي العالمية) بإمكانات النمو في أستراليا، كما تصبّ في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع أستراليا في المجالات كافة، تجسيداً للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين والتي يترجمها معدلات النمو الملموسة لحجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما، والذي بلغ 3.3 مليارات دولار بنهاية عام 2017».

يشار إلى أن «موانئ دبي العالمية»، قامت في أواخر عام 2010 ببيع 75% من حصتها من عملياتها في أستراليا، واحتفظت آنذاك بحصة 25% وبحق إدارة المحطات البحرية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية - أستراليا».

997

مليون دولار القيمة

السوقية المؤسسية

لـ«موانئ دبي

العالمية - أستراليا».