3.3 % التضخم في أبوظبي خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالإمارة، بلغ 3.3%، خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي في العام الماضي 111.6%، بينما كان 108.1%، في عام 2017.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2018، وعام 2018 بأساس عام 2014، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.2%، خلال ديسمبر 2018، مقارنة بديسمبر 2017، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالرقم القياسي لنوفمبر 2018 بنسبة 0.03%، حيث بلغ الرقم القياسي 110.7%، خلال ديسمبر 2018، بينما كان 110.6% في نوفمبر 2018.

وبين التقرير أن مجموعة «النقل» أسهمت بـ35.8% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة 8.4%، تلتها مجموعة «الملابس والأحذية»، التي أسهمت بنسبة 31.5% من مجمل معدل الارتفاع، إذ ارتفعت أسعار هذه المجموعة 20.8%. كما أسهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 15.9% من مجمل الارتفاع، حیث زادت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.5%.