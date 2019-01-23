«جمارك دبي»: 15 شركة جديدة تنضم إلى «المشغل الاقتصادي المعتمد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بانضمام 15 شركة جديدة إلى عضوية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث نظمت الدائرة، ضمن فعاليات «أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019»، الحفل الثالث لتكريم الشركات الجديدة بمناسبة انضمامها إلى البرنامج، وتسلمها شهادات مشغلين اقتصاديين معتمدين، مشيرة إلى أن إجمالي أعضاء البرنامج وصل إلى 55 شركة.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أن قائمة الشركات الجديدة الأعضاء، ضمت الشركات التالية: «يو بي إس جلف»، «موانئ دبي العالمية» (إقليم الإمارات)، «بولوري لوجيستيكس» (3 أفرع)، شركة الشحن الحديث (3 أفرع) - «دبي إكسبريس» - «دبي إكسبرس» (إل إل سي) - «فرايت ووركس» - «أعمال الشحن» (3 أفرع) - و«حديد الإمارات».

وقال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «نسبة البيانات الجمركية المنجزة، عبر برنامج المشغل الاقتصادي، ارتفعت إلى 34% من إجمالي عدد البيانات الجمركية لـ(جمارك دبي) في عام 2018، مقارنة مع 23% في عام 2017»، متوقعاً أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 50% بحلول عام 2020، وفق خطة الدائرة. وأضاف: «نتطلع أن يسهم البرنامج في الجهود المتكاملة محلياً ووطنياً، من أجل ريادة معرض (إكسبو 2020 دبي)».