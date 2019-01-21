أحمد بن سعيد يفتتح محطة الشبكة الذكية في الروية

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، محطة الشبكة الذكية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الروية بدبي، وذلك بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير.

وتم بناء المحطة بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» كثمرة لتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين لتطبيق أحدث ما توصلت إليه معايير المدن الذكية والشبكة الذكية حول العالم.

وجاء إنشاء المحطة في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير تقنيات ربط المباني الذكية، لتبادل المعلومات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة في المدن الذكية.

واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم من الطاير على مختلف أقسام محطة الشبكة الذكية، التي تعتبر منصة تستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الشبكات الذكية لتوليد الطاقة، من خلال المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة، من خلال المراقبة والتحكم المباشر وخفض الأحمال خصوصاً في أوقات الذروة وتحويل الأحمال والتحكم بها وترشيد استهلاك المياه.

واستمع سموه إلى شروحات حول مكونات المحطة التي تسلط الضوء على نموذج المدينة الذكية، من خلال ثلاثة مفاهيم أو أنظمة وهي المكتب الذكي والمبنى الذكي والمصنع الذكي، ومفهوم محطة الشبكة الذكية وهو مفهوم متدرج ويتيح الفرصة لتطوير المباني الذكية بشكل منفصل أو بشكل جماعي.

وتشتمل محطة الشبكة الذكية على نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 كيلووات، ونظام لطاقة الرياح بقدرة تسعة كيلووات ونظام بطاريات «ليثيوم» أيون بقدرة 500 كيلووات/‏‏ ساعة لتخزين الطاقة التي يتم إنتاجها واستخدامها عند الحاجة.

كما تشمل المحطة أكثر من 2000 جهاز استشعار بالاعتماد على تقنية إنترنت الأشياء وعدادات ذكية موزعة في أنحاء المنشأة لمراقبة الطلب على الطاقة والمياه في الوقت الفعلي.

2000

جهاز استشعار في المحطة لمراقبة الطلب على الطاقة والمياه.