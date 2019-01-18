«سمارت باس» لتوثيق المعاملات

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تعد ميزة «سمارت باس»، وسيلة يقدّمها بنك الإمارات دبي الوطني لتوثيق المعاملات، وتضمن المزيد من الأمان والراحة عند إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المتحرّك. ومع هذا المستوى الجديد من الأمان، لن تكون بحاجة لانتظار رسالة رمز التوثيق بعد الآن لتتمكن من توثيق معاملتك، حيث تتيح لك «سمارت باس» توثيق معاملاتك باستخدام رمز التعريف الشخصي PIN الخاص بالميزة، والذي حدّدته أثناء عملية تفعيل «سمارت باس».

وللبدء في استخدام ميزة «سمارت باس»، سيتوجب عليك قبلها القيام بتفعيل الميزة على هاتفك المتحرّك. وللتفعيل، انتقل إلى قائمة «سمارت باس» في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف من بنك الإمارات دبي الوطني واتّبع التعليمات على الشاشة. ويمكن تفعيل «سمارت باس» على هاتف متحرّك أو جهاز لوحي واحد فقط، وفي حال نسيت أو قمت بحظر ميزة رمز التعريف الشخصي لـ«سمارت باس» الخاص بك، فإنه سيتوجب عليك إعادة تفعيل الخدمة.