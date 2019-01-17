919 «شكوى مستهلك» تلقتها «اقتصادية رأس الخيمة» في 2018

المصدر: رأس الخيمية - الإمارات اليوم

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بأن عدد شكاوى المستهلكين لدى قسم الحماية التجارية في الدائرة، بلغ 919 شكوى خلال العام الماضي، تمت معالجة 88% منها.

وأوضحت مدير قسم الحماية التجارية في الدائرة، فاطمة عبدالعزيز السويدي، في بيان صادر أمس، أن شكاوى الأمانة والمصداقية تصدرت شكاوى المستهلكين للعام 2018، إذ بلغت 621 شكوى، وهي الشكاوى الناتجة عن عدم التزام المزود بقواعد المساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.

وحثت السويدي المستهلكين على التأني وعدم الاستعجال في شراء المنتج، وضرورة التروي في معرفة حقوق المستهلك في هذا المنتج، من ناحية مدة الضمان، ومدى شموليته في إصلاح المنتج فيما بعد إذا تطلب الأمر، فضلا عن التأكد من السعر الحقيقي، والاحتفاظ بالفاتورة، والرجوع إلى قسم الحماية التجارية في «اقتصادية رأس الخيمة» لمعرفة المزيد من حقوق المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية التجارية، وخدمة «صوتك مسموع» عبر برنامج «واتس آب»، والخط الساخن.