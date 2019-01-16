«الاتصالات المتكاملة»: منصة لخدمات «بلوك تشين» قبل نهاية النصف الأول

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التي تتبع لها علامة «دو» التجارية، بأنها ستطلق منصة متكاملة لخدمات تقنية «بلوك تشين» في أسواق الدولة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتوفر خدمات ذاتية للشركات والجهات الحكومية.

وكشفت في تصريحات خلال الدورة الثانية من ملتقى «أنلوك بلوك تشين 2019» في دبي، أمس، أنها تعمل حالياً على المراحل التجريبية للمنصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عثمان سلطان، إن تقنيات وشبكات «بلوك تشين» تحمل فرصاً كبيرة في أسواق دولة الإمارات، لافتاً إلى أن «دو» تعد شريكاً داعماً لأعمال الشركات، لتوفير خدمات عبر هذه الشبكات في الدولة، والحلول المرتبطة بها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

بدوره، قال نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الأعمال في الشركة، جهاد طيارة، إن الشركة ستطلق منصة متكاملة لخدمات تقنية «بلوك تشين» قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن المنصة التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً، ستقدم خدمات تلك التقنية لمؤسسات حكومية وخاصة عبر نظام الخدمة الذاتية.

وأضاف أن الشركة طورت، أخيراً، استراتيجية لنشر مشروعات وخدمات تقنية «بلوك تشين»، تعتمد على ثلاثة محاور، يتضمن الأول منها خدمات المنصة، فيما يركز المحور الثاني على الخدمات الاستشارية والتنفيذية، والمحور الثالث: الخدمات الأفقية أو المتعلقة بالأفراد والمجتمع، مثل إتمام مشروعات صحية أو مالية للأفراد ترتكز على تقنية «بلوك تشين».

وأكد أن الشركة تتعاون حالياً مع 10 جهات حكومية من دبي وعلى المستوى الاتحادي، في مشروعات تتعلق بخدمات «بلوك تشين»، فيما تجري مباحثات مع مؤسسات حكومية أخرى، للاستفادة من خدمات المنصة الجديدة.

من جهته، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «أنلوك» المنظمة للملتقى، وليد أبوزكي، إن الشركة تعمل حالياً على تأسيس صندوق مالي بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل الشركات الناشئة العاملة في تقنيات وشبكات مشروعات «بلوك تشين».

وأضاف أن الصندوق الذي يتم تأسيسه بمشاركة مساهمين من جهات مختلفة، يعتزم إطلاق المرحلة الأولى منه منتصف عام 2020.

منصة صحية

أطلقت علامة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمة جديدة تعتمد على تقنية «بلوك تشين»، بالتعاون مع شركة «دونور هيلث تيك»، المتخصصة بخدمات الرعاية الصحية. وتمثل الخدمة الجديدة منصة مبتكرة لتعزيز سلامة المرضى.