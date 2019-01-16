«ناسداك دبي» تطلق تداول العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «بورصة ناسداك دبي»، أمس، تداول العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، وذلك في سياق أحدث توسع تشهده سوق العقود المستقبلية في البورصة. وأفادت «ناسداك دبي» بأن المؤشر يضم حالياً 11 شركة، من بين أكبر الشركات وأكثرها سيولةً في دولة الإمارات، منها «موانئ دبي العالمية»، و«إعمار العقارية»، وبنك أبوظبي الأول.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، أثناء حضوره لحفل قرع الجرس، إن إطلاق تداول العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، يمثل خطوة جديدة في سياق استراتيجية دبي لتوسعة نطاق مجموعة منتجات سوق رأس المال.

بدوره، قرع المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، روبرت أنصاري، جرس افتتاح السوق في منصة «ماركت سايت»، التابعة لـ«ناسداك دبي» احتفالاً ببدء التداول. وقال: «يسرنا أن نتعاون مع (ناسداك دبي) في جهودها لتوسيع نطاق سوقها للعقود المستقبلية في جميع أنحاء المنطقة، وجذب مستثمرين دوليين إلى الأسواق المالية في المنطقة».