مركبة توقف إقلاع إحدى رحلات طيران الإمارات في القاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت "طيران الإمارات" إن طائرتها (الرحلة ئي كيه 928، من القاهرة إلى دبي يوم السبت 12 يناير)، اضطرت إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة نظرا لظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي.".

وذكر متحدث باسم الناقلة أن الأمر "تسبب في تلف الإطارات، وتمت إعادة الطائرة إلى المبنى وإنزال الركاب"، مشيراً إلى أن "(طيران الإمارات أرسلت طائرة وطاقما من دبي لنقل الركاب وأفراد طاقم الطائرة المتعطلة في القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع الرحلة 8 ساعات".

وأضاف المتحدث في بيان صحافي: "إذ تعتذر (طيران الإمارات) عن أي إزعاج تسببت به هذه الواقعة، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام، كما تؤكد على تعاونها التام مع التحقيقات التي تجريها سلطات مطار القاهرة الدولي في هذا الشأن".