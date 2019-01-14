«دبي للسلع المتعدّدة» يُرسي عقد إنشاء أول برج في «أبتاون دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إرساء عقد إنشاء أول برج شاهق الارتفاع في مشروعه المرتقب «أبتاون دبي» في منطقة أبراج بحيرات الجميرا على مجموعة «بيسيكس»، من خلال شركة «بالحصا سكس كونستراكت» التابعة لها في دبي.

وأوضح المركز، في بيان أمس، أن البرج الذي أطلق عليه اسم «أبتاون تاور»، والمكون من 78 طابقاً، تولت تصميمه شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر».

وأضاف أن تصميم البرج يحاكي بَريق الألماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية، وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس الحارقة.

وأشار المركز إلى أن شركة «روكويل جروب» صممت المساحات الداخلية للبرج.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «منح عقد إنشاء (أبتاون تاور) لشركة (بالحصا سكس كونستراكت) يعد خطوة مهمة على الطريق نحو إنجاز المشروع المرتقب»، مشيراً إلى أن «العطاءات من الشركات التي تنافست على الفوز بهذا المشروع كانت على مستوى عالٍ، حيث عكست الاهتمام الكبير لدى السوق العالمية بالتعاون مع المركز».

تصميم برج «أبتاون تاور» الجديد المكوّن من 78 طابقاً يحاكي بَريق الألماس.