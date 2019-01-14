«دبي للاستثمار» و«ميلينيوم» يطوّران فندقاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبي للاستثمار»، أمس، توقيع عقد شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وإفريقيا لتطوير فندق مكون من 138 غرفة في منطقة «الحمرية»، تحت اسم «كوبثورن الخور»، وهو ثاني عقار فندقي يتعاون الطرفان على تطويره، بعد الإعلان سابقاً عن فندق من فئة الأربع نجوم في مشروع «تلال مردف».

وسيكون فندق «كوبثورن الخور» مملوكاً بالكامل لشركة «دبي للاستثمار العقاري»، وتديره مجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» ضمن إطار الاتفاقية التي وقعها العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، علي حمد الزعابي.