«دبي لتنمية الصادرات» تروّج للشركات الإماراتية في 3 دول إفريقية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أخيراً، سلسلة من الفعاليات التجارية الدولية في القارة الإفريقية، ركزت على الترويج للشركات الإماراتية في نخبة من الدول الإفريقية التي تمثل بوابة لتلك الأسواق.

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن هذه الجهود تأتي ضمن أهدافها الرامية إلى ترويج الخدمات والمنتجات الإماراتية وقدرتها التنافسية، وسبل ربطها بالأسواق العالمية المختلفة.

وشاركت المؤسسة بـ24 شركة ومُصنعاً من دولة الإمارات في كل من مصر وساحل العاج ونيجيريا، حيث كان تواجدها الأول عبر تنظيم جناح دولة الإمارات في المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي أقيم أخيراً في مصر، بمشاركة ستة من الشركات الخدمية والصناعية شملت مؤسسات أعضاء في برنامج «المرأة في التجارة الدولية»، والذي تحتضنه المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشهد الحدث في مجمله مشاركة 1100 من الشركات العارضة من مختلف القطاعات التصنيعية.

وفي البعثة التجارية التي نظمتها في ساحل العاج ونيجيريا، شاركت المؤسسة بحضور ما لا يقل عن 18 شركة إماراتية، إذ جرى خلال تلك الزيارة عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية، والزيارات لعدد من الجهات الرسمية وكبرى منافذ البيع التجارية، بهدف استعراض الخدمات والمنتجات التي يوفرها المُصنع المحلي.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«دبي لتنمية الصادرات»، محمد الكمالي: «تم تنظيم جناح المؤسسة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية، لأهمية الحدث، الذي يمثل ملتقى لكبرى الشركات والمستثمرين في الأسواق الإفريقية الواعدة، التي نطمح إلى ضخ المزيد من الخدمات والمنتجات الإماراتية فيها».

من جهته، قال مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في المؤسسة، أحمد العمري، إن «السوق الإفريقية تعد من الأسواق المهمة لنا وللمصدرين في مختلف القطاعات، حيث تلقينا 24 طلب تصدير خلال العام الماضي نحو إفريقيا، فيما تم استلام 64 طلب استيراد من الدول الإفريقية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس برنامج المؤسسة الترويجي في هذه الأسواق، والعمل على تمكين مُصدِّرين جدد نحوها».

المؤسسة اختتمت سلسلة من الفعاليات التجارية في مصر وساحل العاج ونيجيريا.