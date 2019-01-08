«اقتصادية دبي» تروّج لـ «الرخصة الفورية» بالتعاون مع «إعمار للضيافة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس، تعاونه مع مجموعة إعمار للضيافة، التابعة لشركة إعمار العقارية، للترويج لخدمة الرخصة الفورية المتاحة للشركات ورجال الأعمال الراغبين في الوجود ومزاولة أعمالهم في دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أن فريقاً متخصصاً من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، سيتولى تدريب مديري المكاتب الأمامية في الفنادق التابعة لـ«إعمار للضيافة» تحت مظلة علامتيها التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، لإحاطتهم على نحو وافٍ بمبادرة الرخصة الفورية، لتمكينهم من تعريف الضيوف والزوّار بسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي.

وبموجب التعاون أيضاً، سيقدم فريق عمل «لتس وورك» أول شركة ناشئة يطلقها مختبر «إعمار» الداخلي للابتكار، خصومات لمالكي «رخصة تاجر»، لاستخدام مساحات عمل مشتركة.

ومع عدم الحاجة لعقد تأسيس، وموقع قائم للسنة الأولى مع الرخصة الفورية، سيوفر فريق «لتس وورك» حلاً معقول الكلفة لتوفير مساحة عمل في مواقع رئيسة بدبي.

وتمكّن خدمة الرخصة الفورية الشركات من استصدار الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، إن «شراكتنا الجديدة تعكس مدى الالتزام بالتعاون مع القطاع الخاص، للمساهمة بشكل أكبر في تحفيز القدرة التنافسية الاقتصادية المستدامة لدبي».

وأضاف: «مع استضافة الفنادق المنضوية تحت مجموعة إعمار للضيافة للزوار من قطاعي الأعمال والترفيه، من جميع أنحاء العالم، ستمكّن هذه الشراكة موظفي الفنادق من توفير معلومات دقيقة للضيوف الراغبين في تأسيس شركات في دبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، أوليفييه هارنيش، إن «خدمة الرخصة الفورية توفر حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين، الذين بات بإمكانهم الآن الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن».