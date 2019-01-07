معلومات حول المؤسسة الفردية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي أن المؤسسة الفردية، هي‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬فقط ‬لممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬اقتصادي ‬(تجاري، مهني، صناعي، سياحي).

-- ‬الفئة‭‬المؤهلة‭‬لتأسيس‭‬المؤسسة‭‬الفردية: يجوز‭‬لمواطني‭‬دولة‭‬الإمارات‭‬ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات. كما يجوز لمواطني الدول الأخرى امتلاك الأنشطة المهنية فقط ضمن هذا الشكل القانوني ‬شريطة‭‬تعيين‭‬وكيل‭‬خدمات‭‬محلي‭‬من‭‬مواطني‭‬دولة‭‬الإمارات.

-- المدير: يحق للمؤسسة تعيين مدير واحد إلى خمسة مديرين بما لا يتعارض وقوانين اقتصادية دبي.

-- الاسم التجاري: يجب أن يرتبط الاسم التجاري للمؤسسة بنوع النشاط المصرح به.

-- الفروع: يمكن فتح عدد غير محدد من الفروع للمؤسسة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسة.

-- لا يمكن فتح فروع من المؤسسة الفردية خارج إمارة دبي.

-- يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة. ‭

- يجب أن يقترن اسم الشركة بعبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

-- تسري على الشركة جميع قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة.