معلومات حول المؤسسة الفردية

أوضحت اقتصادية دبي أن المؤسسة الفردية، هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري، مهني، صناعي، سياحي).
-- الفئةالمؤهلةلتأسيسالمؤسسةالفردية: يجوزلمواطنيدولةالإماراتومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات. كما يجوز لمواطني الدول الأخرى امتلاك الأنشطة المهنية فقط ضمن هذا الشكل القانوني شريطةتعيينوكيلخدماتمحليمنمواطنيدولةالإمارات.
-- المدير: يحق للمؤسسة تعيين مدير واحد إلى خمسة مديرين بما لا يتعارض وقوانين اقتصادية دبي.
-- الاسم التجاري: يجب أن يرتبط الاسم التجاري للمؤسسة بنوع النشاط المصرح به.
-- الفروع: يمكن فتح عدد غير محدد من الفروع للمؤسسة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسة.
-- لا يمكن فتح فروع من المؤسسة الفردية خارج إمارة دبي.
-- يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة.
- يجب أن يقترن اسم الشركة بعبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
-- تسري على الشركة جميع قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة.