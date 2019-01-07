81.4 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في 11 شهراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 81.4 مليون مسافر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وأفاد التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة مطارات دبي، أمس، بأن مطار دبي تعامل مع ستة ملايين و897 ألفاً 169 مسافراً خلال نوفمبر 2018 بانخفاض طفيف نسبته 0.8% مقارنة بنوفمبر 2017.

وعلى صعيد الحقائب، أشار التقرير الى أن نظام مناولة الحقائب في المطار الذي يعد الأحدث والأطول من نوعه في مطارات العالم، بطول يصل إلى 175 كيلومتراً، تعامل مع 5.8 ملايين حقيبة في نوفمبر الماضي (بارتفاع 2.3%) مقارنة بنوفمبر 2017.

وذكر التقرير أن وقت إنجاز إجراءات المسافرين انخفض بنسبة 45% في نوفمبر 2018 بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسرع من مرور المسافرين عبر نقاط الجوازات، وكذلك العديد من التحسينات التي أجراها المطار لرفع كفاءة الخدمات.

وبالنسبة لأهم الوجهات، احتفظت الهند بمكانتها كأكثر الوجهات مقصداً، حيث سجلت مليوناً و32 ألفاً و662 مسافراً خلال نوفمبر 2018، بينما صعدت السعودية مرتبة لتحل في المرتبة الثانية مسجلة (509 آلاف و446 مسافراً) تلتها المملكة المتحدة (466 ألفاً و459 مسافراً). ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة جاءت الولايات المتحدة (235 ألفاً و523 مسافراً) والصين (189 ألفاً و466 مسافراً). أما عن المدن، فقد أظهر التقرير تصدر لندن أكثر الوجهات تعاملاً مع مطار دبي، حيث سجلت (275 ألفاً و141 مسافراً) في نوفمبر 2018، بينما جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الثانية بعدد (221 ألفاً و812 مسافراً).

واحتفظت أميركا الشمالية بمكانتها كأسرع المناطق نمواً بنسبة 6.9%، تلتها إفريقيا بنسبة 6.8%، ودول أوروبا الشرقية بنسبة 4.6%.

وبين التقرير تعامل مطار دبي مع 33 ألفاً و31 رحلة في نوفمبر 2018 (بانخفاض 1.2%) مقارنة بنوفمبر 2017، فيما بلغ متوسط عدد المسافرين في الرحلة 216 مسافراً، محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (0.5%).

ووصل إجمالي عدد الرحلات التي تعامل معها المطار ما بين يناير ونوفمبر الماضيين إلى 373 ألفاً و229 رحلة (بانخفاض 0.3%)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، أي بمعدل 1120 حركة يومياً.

وعلى صعيد الشحن، تعامل المطار مع 237 ألفاً و59 طناً من البضائع في نوفمبر الماضي (بارتفاع 0.6% عن الشهر نفسه من عام 2017)، ليصل إجمالي حجم البضائع ما بين يناير ونوفمبر 2018 إلى مليونين و407 آلاف و50 طناً (بانخفاض 0.8%) مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2017.

45 %

انخفاضاً في وقت إنجاز إجراءات المسافر عبر مطار دبي خلال نوفمبر 2018.