150 وكيلاً عقارياً و11 مستثمراً من الولايات المتحدة يبحثون عن فرص استثمارية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقبل دائرة الأرضي والأملاك في دبي، في 13 يناير الجاري، وفداً من المؤسسات الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، يضم 150 وكيلاً عقارياً و11 مستثمراً يبحثون عن فرص استثمارية في دبي.

وأعلن المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، دخول سوق دبي العقارية في مرحلة جديدة من النمو للترويج للفرص العقارية، مؤكداً أن بيئة دبي تعدّ آمنة للعيش والعمل والاستثمار، إضافة إلى المناخ الاقتصادي المتنوّع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة.

وأضاف أن الوفد العقاري الأميركي سيستكشف الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي، التي تميزها عن غيرها من الأسواق العالمية، إذ تحتل مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت إلى أن هذه الخطوة التي يتبناها قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، تهدف إلى تعزيز الأجندة الثرية من مبادراته المبتكرة، التي يهدف من خلالها إلى ترسخ الشفافية، وتعزيز مكانة دبي بيئة جاذبة للاستثمار.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إن «الزيارة تشكل باكورة مبادراتنا الترويجية للفرص العقارية في العام الجديد 2019، في وقت تدخل فيه سوق دبي العقاري مرحلة جديدة من النمو المستدام، التي تبشر بموجة صاعدة تتزامن مع انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي ) العام المقبل».

في سياق آخر، تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالمعرض العقاري الدولي، الذي تنظمه «شركة استراتيجي للمؤتمرات والمعارض» في مصر، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، إضافة إلى مشاركتها في نسخة المعرض التي تستضيفها مدينة جدة السعودية على مدار أربعة أيام، وتنطلق في 17 من الشهر نفسه.

وأفاد بيان، أمس، بأن «أراضي دبي» تسجل شراكتها الاستراتيجية مع نسختي المعرض، ضمن جهودها لتعزيز مكانة دبي، وجهة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وحرصها على الترويج للمشروعات العقارية البارزة في دبي، إذ تسهم في توفير الفرص الترويجية لشركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض، والتواصل مع متعامليها في كل من السعودية ومصر اللتين يحتل مستثمروها مرتبتين متقدمتين على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي.