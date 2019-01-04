76.5 ألف اشتراك جديد في وسائل الاتصال خلال شهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وجود زيادة في وسائل الاتصال بالدولة، بلغت 76 ألفاً و515 اشتراكاً جديداً خلال أكتوبر 2018 مقابل سبتمبر الماضي.\

وأشارت إلى أن وسائل الاتصال التي شملت الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت حققت زيادات في الاشتراكات، إلا أن الهواتف المتحركة جاءت في المقدمة، مستحوذة على نحو 78.4% من إجمالي زيادات الاشتراكات في أكتوبر الماضي.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات أصدرتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أمس، أن اشتراكات الهواتف المتحركة في الدولة ارتفعت 60 ألف اشتراك خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر السابق، حيث وصلت إلى 19 مليوناً و259 ألفاً و959 اشتراكاً بنهاية أكتوبر 2018، مقابل 19 مليوناً و199 ألفا و959 اشتراكا بنهاية سبتمبر الماضي.

ووفقاً للهيئة، بلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 217.8 خطاً لكل 100 نسمة في أكتوبر الماضي، مقابل 217.3 خطاً في سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 15 مليوناً و808 آلاف و181 اشتراكاً بنهاية أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة ثلاثة ملايين و451 ألفاً و778 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة أن اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات» و«دو» سجلت ارتفاعاً بلغ 9113 اشتراكاً خلال شهر، حيث ارتفعت إلى مليون و374 ألفاً و646 اشتراكاً بنهاية أكتوبر 2018، مقابل مليون و365 ألفاً و533 اشتراكاً بنهاية سبتمبرالماضي، مشيرة إلى أن جميع الاشتراكات تندرج تحت اشتراكات النطاق العريض، حيث بلغت اشتراكات الانترنت عبر الخط الهاتفي صفراً.

وارتفع عدد اشتراكات خدمات الهاتف الثابت 7402 اشتراك، لتصل الى مليونين و337 ألفاً و357 اشتراكاً مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل مليونين و329 ألفاً و955 اشتراكاً في نهاية سبتمبر الماضي، وبذلك بلغ إجمالي الزيادة في اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة شاملة الهواتف المتحركة والهواتف الثابتة والإنترنت 76 ألفاً و515 اشتراكاً خلال شهر واحد.

وسجل إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات بالدولة «المتحرك والثابت والإنترنت» 22 مليوناً و971 الفاً و962 اشتراكاً بنهاية أكتوبر الماضي.

60

ألف اشتراك جديد في الهواتف المتحركة خلال أكتوبر 2018.