«إحصاء أبوظبي» يطلق مسح «دخل وإنفاق الأسرة 2019»

المصدر: أبوظبي - وام

بدأ باحثو مركز الإحصاء بأبوظبي، أمس، العمل الميداني لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، في جميع مناطق الإمارة، وذلك من خلال عينة تضم 8784 أسرة، منها 6048 أسرة مواطنة، و2736 أسرة مقيمة، موزعة على كلٍّ من أبوظبي والعين والظفرة.

وأفاد المركز بأن العمل الميداني في المسح سيستمر لفترة تزيد على عام كامل، بدءاً من أمس، وحتى 31 يناير 2020، مشيراً إلى أنه من أهم المسوح التي تعنى بدراسة المستويات المعيشية، وذلك للوقوف على مستوى الرفاهية التي ينعم بها المجتمع، من خلال التعرف إلى أنماط إنفاق ودخل الأسر.

وذكر المركز أن المسح يتميز باستخدام إطار جديد للعينة، يغطي إمارة أبوظبي بشكل كامل، ويتميز هذا المسح عند تصنيف بنود السلع والخدمات لاستمارة الإنفاق، باستخدام التصنيف الاستهلاكي الفردي حسب الغرض، الصادر من مكتب الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو التصنيف المستخدم في برنامج المقارنات الدولية، الذي أعده واعتمده البنك الدولي. وأوضح أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، يعتبر المسح الخامس على مستوى الإمارة، والثاني منذ إنشاء المركز، وهو مسح دوري ومنتظم، تتجه معظم الدول إلى تنفيذه مرة واحدة كل خمس سنوات.