«يناير دبي».. شهر الحماسة على وقع سباقات الهجن ومباريات كرة القدم

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

في يناير ومع بداية العام الجديد، تنبض مراكز ووجهات التسوق في دبي بالحياة، خلال مهرجان دبي للتسوق، الحدث السنوي الفريد، حيث يستمتع المتسوقون بأكبر التخفيضات والعروض على الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والإكسسوارات، وغيرها. ويُعد المهرجان من أكبر أحداث التسوق في العالم، حيث إنه لا يقدم العروض الحصرية والتخفيضات الكبرى فحسب، بل يقدّم أيضاً عروضاً ترفيهية مذهلة كالألعاب النارية وعروض الأزياء والحفلات الحيّة. وإضافة إلى كل ذلك يتمكن زوار المهرجان من ربح جوائز كبيرة كالسيارات والذهب، وغيرها.

وبالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، تعود إحدى أبرز أسواق دبي الخارجية السنوية خلال يناير إلى «برج بارك» في «داون تاون دبي»، إذ تستعرض سوق حاويات الأزياء منتجات لمصممين محليين وعالميين وشاحنات طعام لأبرز مطاعم دبي، وغيرها الكثير. وتقع السوق في وجهة رائعة بين برج خليفة و«دبي مول»، وهي وجهة مسلية لكل أفراد العائلة، للاستمتاع بالعروض والحفلات الترفيهية.

ولعشاق كرة القدم في العالم، تستضيف دولة الإمارات أكبر بطولة آسيوية لكرة القدم، بدورتها الـ17، التي تُقام على مدى 28 يوماً خلال يناير الجاري، وتتضمّن 51 مباراة يشارك فيها 24 فريقاً وطنياً على ثمانية ملاعب، وفي أربع مدن إماراتية.

أما إذا كنتم ترغبون في التعرف الى التراث الإماراتي الأصيل، فلاشك في أن موسم سباقات الهجن لهذه السنة يشكّل فرصة مثالية لمشاهدة تقاليد عريقة في أجواء مملوءة بالمنافسة، ويشارك في موسم سباقات الهجن في دبي مجموعة كبيرة من راكبي الهجن الماهرين من جميع أنحاء العالم في منافسة على ألقاب مرموقة وجوائز قيّمة. وتزداد المنافسة في كل عام مع السلالات التي يتم تدريبها على سباقات التحمل.

وتستضيف محمية المرموم الصحراوية، أول منطقة محمية غير مأهولة في الإمارات، فعالية جري مسائية، ليتمكن المشاركون من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة مع خيارات للجري لمسافة 2.5 كم أو 5 كم أو 10 كم. ولاشكّ في أن يناير يعد الوقت الأفضل للجري في الصحراء بين الكثبان الرملية.

أما «سباق هانكوك 24 ساعة» في دبي فيعتبر أحد أكبر سباقات الصمود والقوة في العالم، مع مسار يبلغ طوله 5.39 كلم في حلبة «موتور سيتي»، وهو جزء من سلسلة عالمية من فعاليات اليوم الواحد التي تُنظم لإيجاد أجواء من المتعة والحماسة في رياضة السيارات العالمية. ويعود في يناير 2019 أكبر حدث للدراجات النارية في المنطقة «مهرجان دبي للدراجات النارية»، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

بدوره، يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال يناير، مرة أخرى، مجموعة مثيرة من الرياضات المائية التقليدية والجديدة، من سباقات المراكب الخشبية الرائعة إلى سباق الإبحار الحديث، وسباق الدراجات المائية.

كما تعود بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز مع أروع العروض على مدى ثلاثة أيام، إذ تجذب هذه المنافسة المشهورة المشاركين الدوليين الذين يستعرضون مهاراتهم التي تظهر مدى القوة والتوازن والتنسيق العالي لكل من الفارس والحصان. ويعتبر هذا الحدث الرياضي الذي يضم أيضاً قرية مخصصة للنشاطات والمأكولات، مناسباً لجميع أفراد العائلة. ويمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بالقفز على الألعاب المطاطية وركوب المهر أو مشاهدة عروض ومواكب شرطة دبي الرائعة، وقضاء يوم ممتع مع العائلة في الهواء الطلق في مركز الإمارات للفروسية.

ويعود أيضاً خلال يناير مهرجان دبي الدولي للطائرات الورقية في نسخته الجديدة إلى حديقة الممزر الشاطئية، للاستمتاع ومشاهدة مجموعة من الطائرات الورقية تحلّق في السماء، أو المشاركة بطائرتكم الورقية الخاصة للحصول على فرصة الفوز بجوائز مميزة خلال هذا اليوم. وإلى جانب الطائرات الورقية المميزة، تتخلل الفعالية أيضاً ورش عمل لتصميم الطائرات الورقية للصغار، إضافة إلى الرسم على الوجوه مجاناً، والرسم بالحناء، وغير ذلك الكثير.

ويحتفل ماراثون «ستاندرد تشارترد» دبي 2019 بنسخته الـ20، الذي يرسّخ من خلالها نفسه كفعالية رياضية، ويقام السباق في 25 يناير 2019، ويشارك فيه أكثر من 30 ألف عداء من حول العالم من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات الاحتراف. وفي يناير تستضيف «سينما عقيل»، في «السركال أفنيو»، بحي القوز الفني، عروضاً سينمائية لسلسلة من الأفلام العالمية، مثل فيلم «أيل بوش يو» وفيلم «أول أميركان فاميلي» وفيلم «ستامبد»، وستكون مسرحية «عطيل» العمل المسرحي الأول الذي يُعرض على مسرح دبي أوبرا على مدى ثلاثة أيام، وذلك بعد عرضها في لندن.

حديقة الممزر الشاطئية تستضيف مهرجان دبي الدولي للطائرات الورقية.