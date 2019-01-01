2018.. عام الإعفاءات والاستثمارات العملاقة وتقنيات المستقبل

المصدر: إعداد: قسم الاقتصاد

شكّل 2018 عاماً متميزاً على مستوى مختلف القطاعات في دولة الإمارات، والتي صبّت في المحصلة لإسعاد سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة إليهم، والتقدم على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن أنه عام الإعفاءات في قطاع الأعمال والاستثمارات العملاقة، والتوجه نحو المستقبل عبر تقنيات حديثة.

وشهد عام 2018 إطلاق مبادرات مهمة تمثلت في تثبيت أسعار 5500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2018. وإعلان وزارة الاقتصاد عن مراجعتها العقوبات المفروضة في القوانين الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة، لتشمل تغليظ العقوبات. ودعماً لقطاعات الأعمال، أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها. كما أطلقت «تنظيم الاتصالات» المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، التي تتيح تأسيس الشركات خلال 15 دقيقة.

كما أعلن عن افتتاح «محطة كوسكو أبوظبي للحاويات» التي سترتقي بتصنيف ميناء خليفة من المرتبة 89 عالمياً، ليصبح بين أكبر 25 ميناء للحاويات في العالم، بدءاً من عام 2019.

وفي قطاع السياحة والضيافة والطيران، تم اعتماد «استراتيجية دبي السياحية» التي تهدف إلى استقطاب من 23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025، كما أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن عزمها إطلاق أول مسار «بيومتري» يمكّن المتعاملين من إنهاء إجراءات سفرهم من خلال التعرف إلى الوجه وقزحية العين.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، جائزة «محمد بن راشد العالمية للطيران»، بهدف إلقاء الضوء على إسهامات الدول والمنظمات التجارية والأفراد في العالم في تطوير قطاع الطيران، في وقت استقبل مطار دبي الدولي المسافر رقم «مليار»، في إنجاز يكرس «دبي الدولي»، مطاراً عالمياً من الدرجة الأولى بامتياز. وشهد عام 2018 إطلاق «الهوية الرقمية لدولة الإمارات»، التي تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف الذكية باستخدام تقنية «التوقيع الرقمي».

وفي دبي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن تطوير مشروع «التصرف العقاري الذاتي» كأول سوق رقمية للعقارات في دبي، تتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري بنفسه.

وشهد 2018 كذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وإعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن عزمها استثمار 165 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

كما وقعت «شركة إعمار العقارية» و«شركة الدار العقارية» اتفاقية لإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم. وبعد حوادث مركبات اتهم فيها مثبت السرعة بأنه السبب فيها، أعلنت وزارة الاقتصاد، وبناء على فحص فني، براءة مثبت السرعة من التسبب في تلك الحوادث. كما أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنها تعمل على إنجاز أول منظومة شاملة لمواصفات سيارات المستقبل، وإنجاز أول مواصفة إماراتية ونظام للرقابة على السيارات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

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