«طيران الإمارات»: غداً الأكثر ازدحاماً في حركة المسافرين مع بداية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقّعت شركة طيران الإمارات، أن تشهد حركة المسافرين على رحلاتها المغادرة والقادمة زيادة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة مع مغادرة الزوار الذين شهدوا احتفالات السنة الجديدة في الدولة، في حين يتواصل تدفق الزوار إلى دبي للاستمتاع بفعاليات وعروض مهرجان دبي للتسوق، مشيرة إلى أن غداً الأربعاء سيكون الأكثر ازدحاماً في الأسبوع الأول من العام الجديد.

ووفقاً لأرقام الحجوزات، فإن أكثر من 180 ألف مسافر سيتوجهون إلى (المبنى 3) للسفر على رحلات «طيران الإمارات» خلال الفترة من (1 إلى 5 يناير 2019)، في حين يستمر وصول الزوار القادمين بأعداد مماثلة على رحلات الناقلة خلال الفترة ذاتها.

ولفتت الناقلة، في بيان، إلى أنه مع استمرار أعمال الطرق، الرامية إلى تحسين انسيابية حركة المرور في محيط مطار دبي الدولي، وكثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسة في دبي خلال هذه الفترة من العام، فإن «طيران الإمارات» تنصح عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي، لإنهاء إجراءات سفرهم واللحاق برحلاتهم في الوقت المحدد.

وأوضحت أن «كاونترات طيران الإمارات» لإنهاء إجراءات السفر تفتح قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء هذه الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد إقلاع الطائرة، أياً تكن درجة سفرهم، مضيفة أن «الكاونترات» ستغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. وبينت أنه يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة، خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة، قبل موعد مغادرة الرحلة.