«طيران الإمارات» تسمح لزوّار «دبي للتسوّق» بوزن إضافي مجاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بأنه يمكن لزوار مهرجان دبي للتسوق، القادمين من خارج الدولة، الاستفادة من عرض خاص لشركة «طيران الإمارات»، يسمح لحاملي تذاكر الدرجة السياحية بوزن إضافي مجاني للأمتعة أو حقيبة إضافية وفقاً لوجهة السفر، وذلك على رحلات عودتهم من دبي خلال فترة المهرجان الذي يستمر حتى الثاني من فبراير 2019.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أنه بموجب العرض الذي يخضع للشروط والأحكام، سيعود المسافرون إلى كندا وأميركا الشمالية والوسطى والجنوبية وإفريقيا مع حقيبة إضافية واحدة، في حين أن المسافرين إلى وجهات أخرى ضمن شبكة «طيران الإمارات»، يحق لهم أخذ وزن إضافي قدره 10 كيلوغرامات. وبيّنت أنه يمكن لمسافري الدرجة السياحية على رحلات «طيران الإمارات» الاستفادة من هذا العرض عند حجز تذاكر السفر خلال الفترة من 17 ديسمبر 2018 وحتى الثاني من فبراير المقبل، والعودة من 26 ديسمبر 2018 حتى الرابع من فبراير 2019.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» للمنتجات التجارية، محمد الهاشمي، إن «العرض الجديد من (طيران الإمارات) يتيح فرصاً أكثر للاستفادة من العروض والتخفيضات السعرية الجذابة خلال الأسابيع الستة لمهرجان دبي للتسوق».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع بيع التجزئة، إحدى مؤسسات «دبي للسياحة»، أحمد الخاجة، إن «(دبي للتسوق) يعد من الأحداث الأكثر شعبية في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في الإمارة، حيث يجذب الزوّار من جميع أنحاء العالم بفضل عروضه، وأنشطته الترفيهية».