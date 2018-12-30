7.3 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة أنها وصلت إلى هدفها بتحقيق مبيعاتها 7.3 مليارات درهم نحو (ملياري دولار)، خلال الساعات الأولى من فجر 29 ديسمبر الجاري.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوخلين، إن «موسم 2018 كان جيداً، إذ راقبت خلاله السوق مبيعاتها عن كثب، خصوصاً في اليومين الأخيرين، حيث وصلت المبيعات إلى ملياري دولار»، مبدياً سعادته بتحقيق السوق هذه المبيعات قبل نهاية العام.

وسجلت السوق ملياري دولار في الـ(كونكورس B)، في تمام الساعة 00:43 صباح 29 ديسمبر الجاري، عقب عملية شراء لآلة تصوير من نوع نيكون بقيمة 1999 درهماً، قام بها مسافران (الزوجان كريستنسن) من الدنمارك، حيث تخطت بعدها مبيعات السوق 7.3 مليارات درهم. وبعد التعرف إلى هوية العميل قدمت له السوق الحرة قسيمة شراء بقيمة 2000 دولار، وذلك بحضور عدد من مسؤولي السوق، بمن فيهم نائب أول الرئيس للمشتريات، صبا طاهر، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، آلان تشابمان.

وكان الزوجان كريستنسن (73 سنة) في طريقهما إلى سيدني عبر دبي. يذكر أن سوق دبي الحرة، التي احتفت في 20 من ديسمبر الجاري، بالذكرى 35 لتأسيسها، سجلت مبيعات سنوية بقيمة 20 مليون دولار في عامها الأول (1983)، ويعمل بها حالياً نحو 6200 شخص، في حين بلغ عدد العاملين فيها في عامها الافتتاحي، 100 موظف، ومازال 26 منهم على رأس عملهم حتى الآن.