أسعار الوقود تسجل خلال يناير المقبل أدنى مستوياتها منذ 13 شهراً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت الأسعار المعلنة على مواقع شركات توزيع الوقود، أمس، بأن أسعار الوقود ستسجل خلال الشهر المقبل، أدنى مستوياتها منذ يناير 2018 (13 شهراً)، مسجلة بذلك تراجعاً قياسياً بقيمة تراوح بين 24 و26 فلساً للجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة التي تشمل: «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، و31 فلساً للديزل، وذلك نقلاً عن لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة.

وتفصيلاً، ينخفض سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» من 2.25 درهم، خلال ديسمبر الجاري، إلى درهمين في شهر يناير المقبل، وبقيمة تراجع تبلغ 25 فلساً، وسعر لتر بنزين فئة «خصوصي 95» من 2.15 درهم إلى 1.89 درهم، وبقيمة انخفاض تبلغ 26 فلساً، بينما يتراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 2.05 درهم إلى 1.81 درهم، خلال الشهر المقبل، وبقيمة تراجع بلغت 24 فلساً، وذلك بحسب الأسعار المعلنة على مواقع شركات توزيع الوقود، أمس.

كما سينخفض سعر لتر الديزل من 2.61 درهم في شهر ديسمبر الجاري إلى 2.30 درهم، ابتداءً من الأول من يناير المقبل، وبقيمة تراجع تبلغ 31 فلساً، وتعدّ جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتعدّ الانخفاضات التي تسجلها أسعار الوقود، خلال شهر يناير المقبل، الأكبر منذ شهر يناير الماضي (13 شهراً)، حيث سجل سعر لتر بنزين «سوبر 98» في يناير 2018 نحو 2.24 درهم، مقارنة بدرهمين خلال الشهر المقبل، ولتر البنزين «خصوصي 95» بسعر 2.12 درهم، مقارنة بـ1.89 درهم في يناير المقبل، ولتر بنزين «إي بلس 91» بسعر 2.05 درهم، مقارنة بـ1.81 درهم، وسعر لتر الديزل 2.33 درهم، مقارنة بـ2.30 درهم خلال فترة المقارنة.

وتحدد أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة، بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط، سواء صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

سعر لتر بنزين

«خصوصي 95»

سيتراجع من 2.15

درهم إلى 1.89

درهم خلال

الشهر المقبل.