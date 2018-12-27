تقديم خدمات برنامج «فزعة» لأصحاب رخصة «تاجر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأنها تعاونت مع صندوق التكافل الاجتماعي في وزارة الداخلية، لتقديم خدمات برنامج «فزعة» لأصحاب رخصة «تاجر» من المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم من خلال المبادرة الجديدة، الانضمام إلى البرنامج وتقديم عروضهم ومنتجاتهم بنسبة خصم تصل إلى 10%.

وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى توفير تعزيز الفرص أمام متخذي مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل الدولة وخارجها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب «إننا نحرص على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، والمساهمة بتلك المشروعات التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني».

وأضاف بوشهاب أن «مبادرة رخصة (تاجر) تدعم المحور الاقتصادي لخطة دبي 2021، الذي يركز على استدامة النمو الاقتصادي عبر قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على الإنتاجية والإبداع وتقديم كل التسهيلات لاستدامة هذه المشروعات بصفة خاصة ورفد الاقتصاد الوطني بشكل عام، ما يعزز بدوره المكانة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي».

من جهته، قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية العضو المنتدب لـ«فزعة»، المقدّم أحمد بوهارون الشامسي «إن توقيع مذكرة التفاهم مع اقتصادية دبي يأتي بهدف دعم متخذي مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية، باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع تسهم في تعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني».

وأكد مدير عام الصندوق أن «خدمات (فزعة) تجسّد مفهوم التعاون المؤسسي بين القطاعات المختلفة في الدولة، الذي دعت إليه القيادة الرشيدة لتحقيق التلاحم والتكاتف المجتمعي، ولأننا نؤمن تماماً بأن تقدّم المجتمع وازدهاره من تقدّم أبنائه، فإننا في (فزعة) نهدف إلى تنويع وتوسيع مجالات التكافل بين أفراد المجتمع والارتقاء بها إلى أعلى المستويات».

• يمكن لأصحاب رخصة «تاجر» الانضمام إلى برنامج «فزعة» وتقديم منتجاتهم بخصم يصل إلى 10%.