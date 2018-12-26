عروض تشجيعية في مول دبي من "سكاي واردز طيران الإمارات"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن "سكاي واردز طيران الإمارات" عن عروض تشجيعية للمتسوقين في مول دبي مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق الذي يعد أكبر مهرجان للتسوق في العالم، ويستمر هذا العام ستة أسابيع خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري، وحتى 2 فبراير (شباط) 2019.

وتتضمن العروض التي يوفرها برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات لأعضائه، بالاشتراك مع مول دبي، كسب الأميال مقابل مشترياتهم، والمشاركة في سحب للفوز بـ100 ألف ميل كل أسبوع، وكسب ضعفي الأميال عند استخدام أي من بطاقات الائتمان المشتركة، واستبدال الأميال مقابل تذاكر وبرامج عطلات مع طيران الإمارات وفلاي دبي، بالإضافة إلى استبدال الأميال مقابل منتجات وخدمات الشركاء من الفنادق والناقلات الجوية وحضور مناسبات حصرية لا يمكن شراء بطاقاتها بالمال.

ويكسب عضو سكاي واردز ميلاً واحداً مقابل كل دولار أميركي ينفقه لكل شراء تزيد قيمته على 100 درهم في مول دبي، الذي يضم أكثر من 1300 محل تجزئة، بما فيها 200 مطعم وكافتيريا ومقهى بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية العالمية.

وكل ما على عضو البرنامج عمله هو تنزيل تطبيق مول دبي، والتسجيل في برنامج مكافآت إعمار مولز، وربط حساب سكاي واردز مع التطبيق، ثم مسح فاتورة الشراء ليتم إيداع الأميال في حسابه.