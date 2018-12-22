«إنترسك 2019» يسلط الضوء على دمج التقنيات الجديدة في مراقبة الفيديو

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2019 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الـ21 من معرض الأمن والسلامة «إنترسك 2019» الذي يسلط الضوء على دمج التقنيات الجديدة في مراقبة الفيديو.

وقال مدير المعرض، أندريه ركس، إنه «مع زيادة التعرض للسوق العالمية والوعي المتزايد بالتهديدات المعقدة التي يواجهونها في عملهم وبيئاتهم الشخصية، يتطلع مستهلكو منتجات وحلول الأمن والسلامة في الشرق الأوسط إلى حلول متطورة لمكافحة عوامل التهديد المتطورة بشكل متزايد».

ويغطي «إنترسك 2019» سبعة أقسام هي: الأمن التجاري، والحرائق والإنقاذ، والأمن البدني، والصحة والسلامة، والأمن الداخلي والشرطة، وأمن المعلومات، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

وسيكون «الأمن التجاري» أكبر قسم في المعرض، إذ يشارك فيه أكثر من 450 عارضاً، يليه قسم «الحرائق والإنقاذ» الذي يشارك فيه أكثر من 400 عارض، ثم قسم السلامة والصحة (150 عارضاً)، وقسم الأمن الداخلي والشرطة (100 عارض)، ثم الأمن البدني والمحيطي (100 عارض)، وأخيراً قسم أمن المعلومات (50 عارضاً).