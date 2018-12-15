إطلاق «زوهو أناليتكس» للشركات بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «زوهو»، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات إدارة الأعمال ومقرها دبي، عن طرح «زوهو أناليتكس»، أحدث منصة ذاتية الخدمة للتحليلات واستخبارات الأعمال الخاصة بها، والتي تستخدم قوة دمج البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للشركات تحليل كميات ضخمة من البيانات بطريقة أكثر فاعلية واستخلاص رؤى معمقة متعددة المهام عن الأعمال التجارية.

وقال نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة «زوهو»، حيدر نيزام: «الشركة تدرك أهمية توفير تطبيقات تجارية تفي بمتطلبات أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والموارد البشرية والشؤون المالية للمؤسسات والشركات. وبناء على فهمنا العميق لاحتياجات الأعمال، أنشأنا رسوماً بيانية ولوحات معلومات يمكن لصناع القرار والمسؤولين التنفيذيين استخدامها بطريقة مبتكرة من داخل منصة (زوهو أناليتكس) للتحليلات»، مشيراً إلى أنه بإمكان المنظمات حالياً توظيف التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام منصة (زوهو أناليتكس) من أجل الربط بين البيانات، التي عادة ما تكون معزولة داخل الإدارات، وتحويلها إلى مقاييس ذات قيمة تشمل وظائف الأعمال كافة، فتتمكن على سبيل المثال من تحديد تأثير نفقات حملات التسويق على المبيعات الجديدة.