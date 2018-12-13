3500 متجر تشارك في «دبي للتسوق»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بأن عدد المتاجر، التي أعلنت مشاركتها في فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان دبي للتسوق، بلغ حتى الآن 3200 متجر، متوقعة زيادة عددها إلى 3500 متجر قبيل انطلاق فعاليات المهرجان في 26 ديسمبر الجاري، بنمو نسبته 16.6%، مقارنة بالدورة السابقة.

وذكرت المؤسسة، في تصريحات صحافية أمس، أنها زادت أيام المهرجان من 34 يوماً في الدورة السابقة إلى 39 يوماً، مشيرة إلى أن الدورة الجديدة من المهرجان ستشهد طرح عروض تخفيضات بنسب تصل إلى 75%، على منتجات تشمل 700 علامة تجارية، فضلاً عن عروض التخفيضات الكبرى، التي تصل نسبها إلى 90%.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «المؤسسة زادت عدد أيام مهرجان دبي للتسوق في دورته المقبلة، التي ستقام في الفترة بين 26 ديسمبر الجاري والثاني من فبراير المقبل، خمسة أيام إضافية لتصل إلى 39 يوماً، بزيادة نسبتها 14.7%، مقارنة بالدورة السابقة»، مؤكداً أن «ذلك ينعكس إيجاباً على مبيعات قطاع التجزئة».

وأوضح الخاجة، في مؤتمر صحافي أمس، أن «فعاليات المهرجان ستشهد طرح عروض تخفيضات، بنسب تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل 700 علامة تجارية، فضلاً عن عروض تخفيضات كبرى بنسب تصل إلى 90%، تقام لفترة 12 ساعة على أشهر العلامات التجارية للأزياء والمستلزمات المنزلية ومستلزمات التجميل، وذلك في عدد من مراكز التسوق».

وأضاف الخاجة أن «هناك، أيضاً، عروض مفاجآت نهاية الأسبوع، التي ستشمل تخفيضات يتم طرحها بالتنسيق مع مراكز تجزئة، كما سيتم طرح فعاليات يطلق عليها عروض التسوق المسائية، والتي ستشمل جداول لعروض مختلفة تبدأ في التاسع من يناير المقبل»، مشيراً إلى أن المهرجان شهد في دوراته السابقة عروضاً مميزة.

وأفاد بأنه «تم رصد جوائز بقيمة تجاوز 100 مليون درهم، لمختلف فعاليات المهرجان، بالتنسيق مع عدد من الشركاء»، لافتاً إلى أن «(دبي للمهرجانات والتجزئة) طرحت باقات للحوافز، تتعلق بتسهيلات مختلفة، لزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعاليات التقويم السنوي للتجزئة في الإمارة».

بدوره، قال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إن «عدد متاجر التجزئة، التي أكدت مشاركتها في فعاليات مهرجان دبي للتسوق، بلغ 3200 متجر إلى الآن، فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى 3500 متجر قبل انطلاق الفعاليات، وذلك مقارنة مع 3000 متجر شاركت في الدورة السابقة من المهرجان، بنمو نسبته 16.6%».

ولفت الأميري إلى أن «تطبيق قرار إعادة ضريبة القيمة المضافة للسياح، يدعم نمو المبيعات، خلال الدورة الجديدة من المهرجان».

• 100 مليون درهم، قيمة الجوائز في المهرجان.