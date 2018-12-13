ظهور ملامح منتجع «ريو» الشاطئي في «جزر ديرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركتا «نخيل» و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، أمس، عن ظهور ملامح مشروعهما المشترك في «جزر ديرة»، وهو عبارة عن منتجع شاطئي يضم 800 غرفة وحديقة مائية، بكلفة إجمالية تبلغ 670 مليون درهم، وذلك مع إنجاز جميع طوابق الغرف تقريباً، فيما تجري حالياً أعمال السقف النهائي.

وأوضحت «نخيل»، في بيان، أن أعمال تركيب الواجهة والزجاج للمنتجع المكون من تسعة طوابق، والذي يعتبر أول مشروع مشترك دولي لشركة «نخيل» في قطاع الضيافة، وأول منتجع شاطئي من فئة أربع نجوم، ستبدأ بداية العام المقبل.

وأضافت أنه تجري الآن، داخل المنتجع، أعمال التبليط في الممرات وجميع الغرف البالغ عددها 800 غرفة، قبل الجدول الزمني المقرر لها، كما يجري حالياً خارج المنتجع الانتهاء من ثلاثة أحواض سباحة، والمباني المخصصة للمرافق والمطاعم.