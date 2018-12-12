126 الف سائح من الإمارات زاروا سويسرا في 2017

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أفاد تقرير حديث لهيئة السياحة السويسرية بأن أعدد السياح المسافرين من الإمارات إلى سويسرا خلال العام 2017 بلغ 137,934 سائحاً؛ بزيادة قدرها 9,1% مقارنة مع عام 2016، والذي سجلت فيه 126,393 سائحاً.

وبالنسبة لأقرام العام 2018 المسجلة لدى الهيئة، أشار التقرير أن الأرقام المسجلة لدى الهيئة خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري فقد بلغ عدد السياح المسافرين من الإمارات إلى سويسرا خلال الثلث الأول للعام الحالي 2018 (من يناير حتى أبريل) 32,877 سائحاً بزيادة قدرها 22,6% مقارنة مع الثلث الأول لسنة 2017 (من يناير حتى أبريل) حيث بلغ 26,811 سائحاً.

ومن جانبه قال مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ماتياس ألبريخت، أن السياحة الشتوية في سويسرا تمثل الدافع الأول لسفر الإماراتيين وعائلاتهم والخليجيين بشكل عام إلى سويسرا، إذ يرغب هؤلاء في اكتشاف الطبيعية الشتوية وتساقط الثلوج.

وأشار إلى أن هناك مشروعات جديدة سوف يتم تدشينها في العديد من المناطق بسويسرا، منها مشروعات التلفريك والرحلات المائية الشتوية وافتتاح أعلى مصعد هوائي في العالم، بالإضافة إلى انطلاق مهرجان في بداية السنة الجديدة الباردة وهو "مهرجان أضواء لوسيرن - ليلو"، وسوف ينطلق من 10 إلى 20 يناير 2019.