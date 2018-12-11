"اتصالات" تضاعف سرعات الإنترنت لباقات eLife مجاناً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إجرائها تحديثاً على سرعات النطاق العريض الثابت، وذلك من خلال باقات ”eLife Unlimited” التي أطلقتها أخيراَ، حيث تقدم الباقات الجديدة الآن سرعات مضاعفة تصل الى خمسة أضعاف سرعات الجيل السابق من باقات eLife

وتفصيلاً، سيتمكن عملاء "اتصالات" من مشتركي باقات ”eLife Unlimited” من الاستفادة من السرعات المضاعفة الجديدة دون أي رسوم إضافية، إذ سيتم التحديث بصورة تلقائية، وسيتمكن العملاء ولأول مرة في دولة الإمارات من الاستمتاع بسرعات إنترنت تصل لغاية 100 ميغابايت في الثانية لباقة "Starter" الأساسية، كما سيتمكن مشتركو باقات الرياضة والترفيه من الاستفادة من سرعات تصل الى 250 ميغابايت في الثانية، أما مشتركو باقات Premium المميزة فسيكون بمقدورهم تصفح الانترنت بسرعات فائقة تصل لغاية 1 غيغابايت في الثانية.

وبالنسبة لمشتركي باقات ”eLife Unlimited” من مواطني دولة الإمارات فسيتم تزويدهم بسرعات إضافية مجانية تصل الى 250 ميغابايت في الثانية لباقة Starter وتصل لغاية 500 ميغابايت في الثانية لباقات “Unlimited Sport” و “Unlimited Entertainment ”.

ويأتي التحديث الجديد لمضاعفة السرعات بعد الإطلاق الأخير لباقات eLife Unlimited للارتقاء بمستوى خدمات المحتوى التلفزيوني، كما تقدم "اتصالات" خيار "عدم الالتزام بعقد اشتراك" الذي يلغي الفترة الأدنى للالتزام من خلال دفع رسم شهري قدره 20 درهماً.

وأصبح بإمكان العملاء الآن من خلال باقات “eLife Unlimited” الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 590 قناة عالمية تتضمن قنوات بتقنية 4k وأكثر من 150 قناة بتقنية HD، وتشمل الباقات الجديدة أيضاً مكتبة ضخمة للأفلام والبرامج التلفزيونية للمشاهدة حسب الطلب، بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات عدة مثل "بدء المشاهدة من جديد" و "Catch-Up" فضلاً عن ميزة تمكين أولياء الأمور من الإشراف على المحتوى التلفزيوني الذي يطّلع عليه أبناؤهم، كما تتيح باقات “eLife Unlimited” للمشتركين الاستمتاع بمحتوى متميّز من كبرى شركات البث التلفزيوني وشركات الإعلام مثل قناة أبوظبي الرياضية، MBC، beIN و OSN و STARZ PLAY عبر جهاز استقبال رقمي واحد، لضمان التسلية من دون توقف لجميع المنازل في الدولة، كما تتيح أيضاً الباقات الجديدة إمكانية تخصيص قنوات التلفزيون استنادًا إلى تفضيلات المشاهدة الخاصة بالمشترك.

ويمكن للمشتركين في باقة "eLife Unlimited" إضافة قنوات تلفزيونية إقليمية عبر اختيار باقة الإضافات الاقليمية "Regional Add-On" المميزة التي ستعزز اشتراكهم الأساسي عبر إضافة القنوات الآسيوية، والعربية، والقنوات الفلبينية والغربية مقابل 10 دراهم شهرياً فقط، ما يمثل خصماً بنسبة 75% عن السعر الاعتيادي الذي تبلغ قيمته 40 درهماً شهرياً، وسيتمكن المشتركون في باقة Premium من تحديد خيار مجاني واحد من الإضافات الإقليمية.