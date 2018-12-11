«إينوك»: 45 محطة خدمة جديدة في السعودية خلال 5 سنوات

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك» عن استراتيجية توسعية كبيرة في السوق السعودية، تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1200 محطة لتزويد الوقود في المملكة. وأوضحت «إينوك»، في بيان أمس، أنها تعتزم بناء محطات الخدمة الجديدة في مواقع استراتيجية، ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية، التي تمثّل الممرات البرية الرئيسة للعمليات اللوجستية والتجارة، وتربط المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وعموم منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أنها ستركز، خلال العامين المقبلين، على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «السعودية تركز على تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز أداء القطاع السياحي، وتطوير البنى التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية على المدى الطويل».

وأضاف: «من هنا تأتي أهمية خطتنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في السعودية، بنسبة تزيد على 220% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك كونها تنسجم في المضمون والأهداف مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط وزيادة التخصيص، وتنفيذ خطة التوطين السعودية».

وأشار الفلاسي إلى أن «أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تقديم الخدمات للمناطق النائية في المملكة، بل ستسهم أيضاً بدور فعال في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين».