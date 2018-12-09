149 مليار درهم قيمة عقارات 38.8 ألف مستثمر هندي في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظمت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، النسخة الـ10 من معرض دبي العقاري، بمشاركة عدد من كبار المطورين في مدينة مومباي الهندية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إن «أراضي دبي» تختار أبرز المدن العالمية للتركيز عليها ضمن أجندتها الترويجية، إذ تأخذ بالحسبان عوامل عدة، من أهمها السجل الاستثماري لمستثمري تلك الدول في سوق دبي العقارية.

وأضافت أنه وبحسب الإحصاءات الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية في «أراضي دبي»، فقد تبين أن المستثمرين من الجنسية الهندية يحتلون دائماً أعلى المراتب، متفوقين بذلك على المستثمرين العقاريين الأجانب في دبي.

وتابعت: «ضخ 3696 مستثمراً هندياً 8.17 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، في 4414 استثماراً، كما استقطبت سوق دبي العقارية حتى الآن 38 ألفاً و800 مستثمر هندي، يمتلكون 75 ألفاً و345 استثماراً، تزيد قيمتها على 149 مليار درهم».

وأكدت أنه بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة، والعائد الاستثماري المضمون والإيجارات العالية، فإن دبي تواصل المحافظة على مكانتها بين أفضل الوجهات التي يختارها المستثمر الهندي، تضاف إلى ذلك اللوائح والتشريعات الرسمية، التي توفرها الحكومة لحماية حقوق جميع الأطراف.

ووفقاً لـ«أراضي دبي»، فقد افتتح على هامش المعرض مكتب أمين الترويج العقاري في الهند، وقدم المطورون العقاريون من دبي، للمستثمرين في الهند، عروضاً عقارية حصرية.

يشار إلى أن المعرض، الذي يستمر حتى اليوم (الأحد)، يشهد تنظيم ندوات مفتوحة، يشارك بها خبراء عقاريون مؤهلون لإطلاع المستثمرين على الآفاق الاستثمارية للعقارات في دبي ودولة الإمارات، مع تسليط الضوء على العائدات

الاستثمارية والميزات الكثيرة المضمونة، وخيارات التمويل التي توفرها المؤسسات المالية الوطنية. كما يوفر المعرض لزواره الخدمات القانونية المجانية، لمساعدتهم على فهم القوانين والقواعد واللوائح العقارية في دولة الإمارات.

يأتي تنظيم نسخة العام الجاري من المعرض، بعد النجاح الكبير الذي حققه في كلٍّ من المملكة المتحدة والصين، إذ سجلت الدائرة وشركاؤها حضوراً لافتاً في مدينتي لندن وشنغهاي.