أدنوك للتوزيع تدشن عملياتها في السوق السعودي بافتتاح محطتي خدمة جديدتين

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات، عن تدشين عملياتها في المملكة العربية السعودية بافتتاح محطتي خدمة جديدتين تابعتين لها هذا الأسبوع، تقع إحداهما قرب العاصمة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية، وذلك في خطوة تؤشر بتحقيق الشركة للمرحلة الأولى من التزامها الذي أعلنت عنه خلال الطرح الأولي لأسهمها في ديسمبر 2017 بهدف نمو وتوسيع نطاق أعمالها ليس في دولة الإمارات فحسب بل والعالم أيضاً. كما تدرس الشركة حالياً عدداً من الخيارات المطروحة لنمو وتوسعة عملياتها دولياً.

وتقع محطة الخدمة الأولى على طريق الرياض-الدمام السريع، وتبعد حوالي 40 كيلومتراً عن العاصمة الرياض، بينما تقع المحطة الثانية في مدينة الهفوف في محافظة الأحساء. وشهدت المحطتان عمليات إعادة بناء واسعة النطاق بما يجعلها تتماشى مع المعايير التشغيلية وقواعد ومتطلبات العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحظى العملاء بنفس مستويات الخدمة المتميزة المطبقة في محطات خدمة الشركة في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبارك الراشدي: "يعد افتتاح هاتان المحطتان الجديدتان في المملكة العربية السعودية من اللحظات الفارقة في تاريخ ’أدنوك للتوزيع‘، كونهما أولى خطواتنا نحو نمو وتوسعة نطاق عمليات الشركة على الصعيد الدولي. لقد وعدنا مساهمينا بتحقيق ذلك العام الماضي، ويأتي تدشين المحطتين إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركة لتحقيق أهدافها المنشودة. كما يمثل افتتاح المحطتين في المملكة أهمية كبيرة لتمكيننا من التواصل المباشر مع المستهلك السعودي، مع إمكانية تقديم خدمات خاصة لهذا السوق المهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع مواصلة سعينا لدراسة الخيارات المتاحة لنمو وتوسعة عملياتنا. ونحن على قناعة من أن علامتنا التجارية ومستوى خدماتنا ونهجنا المتبع في أخلاقيات العمل من العوامل التي ستسهم في تعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة وخدمات التزود بالوقود في المملكة، ونأمل أن يسهم دخولنا للسوق السعودي في توثيق الروابط التجارية والثقافية بين البلدين الشقيقين".

وتواصل شركة أدنوك للتوزيع منذ الطرح الأولي لأسهمها في ديسمبر 2017، تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مسجلة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2018. وأحرزت الشركة تقدماً في عدد من المبادرات الهادفة لدعم استراتيجيتها للنمو في مجال الوقود، والمجالات الأخرى، وخفض التكاليف، فضلاً عن التركيز على توسعة نطاق حضورها محلياً وإقليمياً.