«دريك آند سكل» تفوز بعقد بـ 600 مليون درهم في «الريم مول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» العاملة في مجال الهندسة والإنشاءات، أمس، تعيينها بصفة مقاول للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع «الريم مول» في «جزيرة الريم» بأبوظبي، مشيرة إلى أنها فازت بعقد بقيمة 600 مليون درهم في المشروع بموجب اتفاقية مع التحالف الرئيس «إيتينيرا غنتوت».

وأفاد بيان بأن «الريم مول» سيمثل - بعد استكماله - وجهة عصرية متكاملة للترفيه والتسوّق على مساحة 2.8 مليون قدم مربعة، وتضم 450 متجراً ومنفذ بيع، 85 منها للأطعمة والمشروبات، إلى جانب العديد من مرافق الترفيه العائلي، على رأسها الحديقة الثلجية في أبوظبي، التي تمتلكها مجموعة ماجد الفطيم.

ويتم تطوير «الريم مول» من قبل «شركة الفروانية للتطوير العقاري»، وهي شراكة بين «أجيليتي» المتخصصة بالخدمات اللوجستية التابعة لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية و«الشركة الوطنية العقارية».

يشار إلى أن «دريك آند سكل» تحقق تقدماً ملحوظاً في جهودها المستمرة لإعادة الهيكلة الشاملة، حيث عينت اللجنة المختصة بإعادة الهيكلة في الشركة عدداً من المستشارين الدوليين، لوضع خطة تشغيلية ومالية شاملة تعيد الاستقرار إلى عمليات الشركة.

