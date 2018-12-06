«تنظيم الاتصالات» تحذّر من مشاركة البيانات الشخصية مع مجهولين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، المشتركين في خدمات الاتصالات من مشاركة بياناتهم الشخصية مع مجهولين، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات احتيال. وطالبت الهيئة، من خلال تحذير جديد وجهته عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «لا تتسرع فكر قبل المشاركة»، المشتركين بعدم التسرع ومشاركة البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاستجابة للروابط المجهولة التي تطلب البيانات الشخصية والإغراء بكسب الهدايا والجوائز الوهمية. وشددت «تنظيم الاتصالات» على عدم مشاركة البيانات الشخصية إلا بعد التحقق من هوية الأشخاص الذين تتم مشاركة البيانات معهم وأهداف ذلك، منعاً للوقوع في فخ عميات نصب أو احتيال أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة. وأكدت أن مشاركة البيانات تزيد من إمكانية تعرّض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة، بهدف التجسس واحتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يعرّض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية، من بيانات ومعلومات وصور أو فيديوهات محمّلة على الأجهزة التي تتعرّض للاختراق. وطالبت الهيئة بضرورة عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر إلا بعد التحقق منها.