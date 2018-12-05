مذكرة تفاهم بين «الأوقاف» و«دبي المالي» لتسهيل إجراءات «وقف الأوراق المالية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تيسير وتسهيل الإجراءات المشتركة بشأن «وقف الأوراق المالية».

وتتيح الاتفاقية إضافة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، كمستثمر مسجل لدى السوق، بحيث يتسنى له تنفيذ طلبات التحويل من حسابات المستثمرين إلى حساب الوقف الخيري الخاص بالمؤسسة، بغرض إدارة وقف الأوراق المالية، واستلام الأرباح النقدية الخاصة عن طريق التحويل المصرفي.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «الاتفاقية ستسهم في توفير آلية سلسة وفاعلة تعزز جهود الوقف وغيرها من أعمال الخير، بما يتواكب مع رؤية القيادة بشأن تعزيز رسالة الوقف الخيرية والحضارية في المجتمع، والإسهام الإنساني المتميز لدولة الإمارات على الصُعد كافة».

بدوره، أكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، علي المطوّع، أن «التعاون مع سوق دبي المالي، يأتي ليسهل على المستثمرين والمتبرعين تحويل أوقافهم مباشرة إلى الحساب الموحّد لوقف الأوراق المالية الخيري التابع للمؤسسة، وذلك بموجب نموذج التحويل المعتمد من جانب سوق دبي المالي، لما فيه تحقيق استراتيجية الوقف المبتكِر التي نسعى إلى إنجاحها».

وكان سوق دبي المالي أطلق خدمة «وقف الأوراق المالية» عام 2017، في إطار «عام الخير»، وشهد العام الجاري تسارعاً في وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة «وقف الأوراق المالية»، تماشياً مع مبادرات «عام زايد».