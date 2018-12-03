«حياة فكيشنز»: 65% من سكان الإمارات يفضلون الوجهات السياحية الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة «حياة فكيشنز» العاملة في مجال السياحة والسفر، ومقرها دبي، أن 65% من سكان دولة الإمارات يفضلون السفر إلى الوجهات السياحية الجديدة التي تم إطلاقها حديثاً، أبرزها جورجيا وأرمينيا وأوكرانيا وأذربيجان.

وأوضح الاستطلاع أن هناك عوامل عدة تحدد خريطة السياحة الجديدة، أبرزها سهولة إجراءات استصدار تصاريح الدخول، والرحلات الرخيصة، فضلاً عن توافر الفنادق المتوسطة، ووسائل النقل البري منخفضة الكلفة، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم المحلية والعالمية.

وقال الرئيس والعضو المنتدب لـ«حياة فكيشنز»، ساجد عامر، إن الاستطلاع الجديد سلط الضوء على التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة في الإمارات، وتنامي الطلب على باقات العطل العائلية كأولوية بالنسبة لكل فرد في الإمارات لمرة واحدة على الأقل سنوياً.

وأضاف أن قضاء الإجازة في البلد الأم بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، أصبح أمراً من الماضي في ظل فتح قطاعات سياحات جديدة متنوعة منخفضة التكاليف، وطرح تسهيلات لمنح تأشيرات الدخول إلى مختلف الوجهات، إضافة إلى تزايد مستوى الوعي العام في مجال السياحة.

جورجيا وأرمينيا وأوكرانيا وأذربيجان أبرز الوجهات الجديدة.