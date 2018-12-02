26.2 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 26 ألفاً و218 شكوى من مشتركين في خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال 11 شهراً من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 11 ألفاً و432 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، بينما تلقت 14 ألفاً و786 شكوى بشأن خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلَي الاتصالات في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت. وأكدت «تنظيم الاتصالات» في تقريرها، أن المشغلَين نجحا في إغلاق نسبة عالية من الشكاوى، إذ تم إغلاق 98.08% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 98.03% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» بعد حلها.

وأوضحت الهيئة، أنه تم حل 0.65% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، بينما تم حل 0.36% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل. وذكرت أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات» بلغ 59.9%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 18.7%، وبلغت نسبة الحياد 21.5%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل شكاوى خدمات «دو» 63.2%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 15.8%، وبلغت نسبة الحياد 21%. وأكدت «تنظيم الاتصالات»، أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات.