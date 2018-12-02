«دبي للذهب والسلع» تسجل 19.3 مليون عقد خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أحجام تداول جاوزت 19.3 مليون عقد، خلال عام 2018، بقيمة إسمية تزيد على 441 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً جديداً.

وأفاد بيان صدر عن البورصة، أمس، بأن بورصة دبي للذهب والسلع نالت جائزة «أفضل بورصة لعام 2018»، وذلك ضمن جوائز «غلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2018، للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن الجائزة جاءت بعد منافسة قوية مع بورصات متميزة في المنطقة.

وتكرم هذه الجائزة الأداء المتميز لبورصة دبي للذهب والسلع، حيث سجلت البورصة مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة من أحجام التداول، ونجحت في إطلاق منتجات وخدمات ومبادرات مبتكرة، وتطبيق أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات المتعاملين على نحو أفضل.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، «تعتبر هذه الجائزة تكريماً من نظرائنا في القطاع، لجهودنا الحثيثة خلال الأشهر الـ12 الماضية، إذ كانت 2018 سنة مهمة في تاريخ بورصة دبي للذهب والسلع من حيث النمو والتطور والابتكار»، لافتاً إلى أن الجائزة تؤكد من جديد المكانة المتنامية لبورصة دبي للذهب والسلع، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف ميل: «بالتوازي مع هذا الإنجاز، يسرنا أن نعلن أن بورصة دبي للذهب والسلع سجلت رقماً قياسياً سنوياً جديداً وغير مسبوق في أحجام التداول، خلال نوفمبر 2018. وهذا حدث مهم يشير إلى أن جهودنا الرامية لإضافة عمق أكبر إلى السوق، وتلبية احتياجات الاستثمار والتحوط قد حصدت ثمارها».

يشار إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع مرشحة لنيل جائزة «أفضل بورصة في الشرق الأوسط وإفريقيا»، ضمن الجوائز الدولية للعقود الآجلة وعقود الخيارات (FOW) في ديسمبر، والتي تكرم إنجازات بورصات المشتقات العالمية ذات الأداء العالي.