«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية بمناسبة «اليوم الوطني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات إلى عدد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية، احتفالاً باليوم الوطني الـ47. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية الثامن من ديسمبر المقبل، على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2019.

وأكدت الشركة أن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان تبدأ من 1825 درهماً، وإلى بانكوك ابتداءً من 1995 درهماً، وإلى حيدر آباد من 1125 درهماً، وإلى تورنتو من 5125 درهماً، وإلى موسكو من 2565 درهماً، وإلى جدّة من 1375 درهماً، وإلى مدريد من 3305 دراهم، وإلى بالي من 2065 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 6415 درهماً إلى عمّان، وإلى بانكوك ابتداءً من 10 آلاف

و505 دراهم، وإلى حيدر آباد من 3495 درهماً، وإلى تورنتو من 18 ألفاً و965 درهماً، وإلى موسكو من 13 ألفاً و775 درهماً، وإلى جدّة من 4935 درهماً، وإلى مدريد من 16 ألفاً و405 دراهم، وإلى بالي من 11 ألفاً و165 درهماً. ويستطيع المسافرون الحجز مع «الإمارات للعطلات» للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة خمس نجوم بمبلغ إضافي، ابتداءً من 2899 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

• العروض تسري على الحجوزات المنجزة ابتداءً من اليوم ولغاية الثامن من ديسمبر.