"إعمار" تبيع 5 فنادق تابعة لها بإجمالي 1000 غرفة فندقية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "إعمار العقارية" في بيان أرسلته لسوق دبي المالي، أن شركة إعمار للضيافة التابعة لها قد وقعت الوثائق النهائية مع شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق لبيع كامل حصتها في محفظة تضم 5 فنادق في دبي.

وأعلن الطرفان بحسب البيان المرسل للسوق، أن إغلاق الصفقة خاضع للوفاء بعدد من الشروط ، وتوقعا استكمالها بنهاية 2018 أو مطلع 2019.

وأشار البيان إلى أن محفظ الشركة المزمع بيعها تضم 5 فنادق بطاقة استيعابية 1000 غرفة فندقية، وتضم "العنوان دبي مول" و "العنوان بوليفارد" و "العنوان مرسى دبي" و "فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة".

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" محمد العبار، إن أعمال "إعمار" حققت في قطاع الضيافة نمواً كبيراً منذ إنطلاقها في العام 2007، مشيراً إلى أن الانتقال إلى أعمال إدارة الأصول سيتيح الاستفادة المثلى من القدرات الحقيقية للشركة في هذا المجال.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدرارة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، أن هذه الصفقة سوف تساهم في تعزيز حضور مجموعة أبوظبي الوطنية لإدارة الفنادق في دبي.